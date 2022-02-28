Milli cimnastikçiler, Dünya Kupası'nı 1 altın, 1 bronz olmak üzere 2 madalyayla tamamladı.

Milli cimnastikçiler, Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Dünya Kupası'nı 1 altın, 1 bronz olmak üzere 2 madalyayla tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil ve Kerem Şener temsil etti.

Elemelerin ilk gününde yerde Kerem 12,933 puanla 16'ncı olurken, halka aletinde yarışan Adem 14,533 puanla 1'nci, İbrahim ise 14,466 puanla 3'üncü sıradan finale kaldı.

Elemelerin ikinci gününde ise atlama masasında Adem 14,166 puanla 7'nci sıradan finale kalırken, Kerem 13,500 puanla 19'uncu oldu. Paralel barda da yarışan Kerem, 13,533 puanla 12'nci olarak yarışmayı bitirdi.

Kulplu beygirde ve paralel barda yarışması beklenen Ferhat ise sağlık problemlerinden ötürü elemelere katılamadı.

Cumartesi günü başlayan finallerde halka aletinde iki cimnastikçi yarıştı. İbrahim 14,733 puanla altın madalya kazanırken, Adem 14,466 puanla 4'ncü sırada yer aldı.

Finallerin ikinci gününde ise atlama masasında yarışan Adem, 14,583 puanla bronz madalya kazandı. Böylelikle milli cimnastikçiler, dünya kupasını 1 altın, 1 bronz olmak üzere 2 madalyayla tamamladı.