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Corona virüsü takımları etkiledi

Corona virüsü takımları etkiledi
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Corona virüsü ve sakatlıklarla mücadele ediyor. 3 takım lider Trabzonspor'un arkasında kaldı.

Süper Lig'de büyük takımlar sakatlık ve korona virüsle mücadele ediyor.
Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, lider Trabzonspor 49 puanla en yakın takipçisi Konyaspor'un 10 puan önünde bulunuyor. Ligin 2. yarısına sakatlık ve korona virüs vakaları ile başlayan büyük takımlar zirve yarışında yara aldı. Beşiktaş'ta birçok sakat oyuncunun yanı sıra, korona virüse yakalanan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ile oyunculardan Ghezzal, Mehmet Topal, Atiba, Teixeira, Pjanic, Kenan, Larin'in izole ve tedavi süreçleri devam ediyor. Siyah-beyazlılar, lider Trabzonspor'un 20. hafta itibarıyla 20 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray'da 4 futbolcu Covid
Lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde olan Galatasaray'da, Afrika Kupası'na giden 2 isim ve 4 futbolcunun sakat olmasının yanı sıra korona virüse yakalanan Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı ve Fatih Öztürk takımdaki yerini alamayan isimler oldu.
Fenerbahçe'de 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maç kadrosunda yer almayacağı açıklanırken, korona virüs nedeniyle eksik isim bulunmuyor.
Trabzonspor ve Başakşehir'de korona virüs kaynaklı eksik futbolcu bulunmadığı öğrenildi.
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