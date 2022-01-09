09 Ocak 2022, Pazar

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Belçika 37 - 28 Türkiye (Hentbol 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri)

Milliler Belçika’ya kaybetti!
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika'ya 37-28 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, grupta 4. maçında ikinci yenilgisini aldı. Belçika ise 4. maçında ilk kez kazandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika'ya 37-28 yenildi.

Belçika'nın Hasselt kentindeki Alverberg Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 9 sayı farkla kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta 4. maçında ikinci yenilgisini aldı. Belçika ise 4. maçında ilk kez kazandı.

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