10 Ocak 2022, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ailesi tutuklanma haberlerini yalanladı!

Djokovic’in ailesi tutuklanma haberlerini yalanladı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.01.2022

Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in tekrardan tutuklandığı iddia edilmişti. Sırp tenisçinin ailesi, tekrardan tutuklandığına dair haberleri yalanladı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, Koronavirüs aşılarını yaptırmayarak sağlık muafiyeti belgesiyle Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne Havalimanı'na geldikten sonra ülkeye giriş vizesi iptal edilen Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararını iptal etmişti.

Ancak gelen iddialar arasında Sırp tenisçinin yeniden tutuklandığı öne sürülüyordu. Deportes Cuatro'nun haberine göre Djokovic'in ailesi, tekrardan tutuklandığına dair haberleri yalanladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Corona virüsü takımları etkiledi Corona virüsü takımları etkiledi
Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda eleme kuraları çekildi! Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eleme kuraları çekildi!
Milliler Belçika’ya kaybetti! Milliler Belçika'ya kaybetti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör