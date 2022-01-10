10 Ocak 2022, Pazartesi
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Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ailesi tutuklanma haberlerini yalanladı!
Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in tekrardan tutuklandığı iddia edilmişti. Sırp tenisçinin ailesi, tekrardan tutuklandığına dair haberleri yalanladı.
Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, Koronavirüs aşılarını yaptırmayarak sağlık muafiyeti belgesiyle Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne Havalimanı'na geldikten sonra ülkeye giriş vizesi iptal edilen Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararını iptal etmişti.
Ancak gelen iddialar arasında Sırp tenisçinin yeniden tutuklandığı öne sürülüyordu. Deportes Cuatro'nun haberine göre Djokovic'in ailesi, tekrardan tutuklandığına dair haberleri yalanladı.
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