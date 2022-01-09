09 Ocak 2022, Pazar

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eleme kuraları çekildi!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda eleme kuraları çekildi!
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi. Buna göre milli tenisçi Cem İlkel Fransız Enzo Couacaud ile Altuğ Çelikbilek ise Amerikalı Ernesto Escobedo ile karşılaşacak.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türk sporcuların maç yapacağı rakipleri belli oldu.

Buna göre milli tenisçi Cem İlkel Fransız Enzo Couacaud ile Altuğ Çelikbilek ise Amerikalı Ernesto Escobedo ile karşılaşacak.

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