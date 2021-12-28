28 Aralık 2021, Salı

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Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor!

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor!
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 44. kez gerçekleşecek. Sporcuların 4 bin 300 kilometre boyunca çölle mücadele edeceği Dakar Rallisi, 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika tecrübesinin ardından son iki yıldır Suudi Arabistan'da gerçekleştiriliyordu. Dakar, bu sene de Arabistan çöllerinde 12 özel etap, 7 ayrı kategoride koşulacak. Sporcular, bisiklet, quad, otomobil, hafif araçlar, SSV, kamyon ve klasik araçlar kategorilerinde senenin en iyisi olmaya çalışacak. 1 Ocak'ta başlayacak mücadelede Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra rallinin usta ve çaylak isimleri de çölde güçlerini sergileyecek.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuk Hail'de başlayacak. Tarihinde ilk kez FIM Cross-Country Rally Dünya Şampiyonası'nın bir ayağı olarak da koşulacak Dakar Rallisi'nde pilotlar, Basra Körfezi'ne paralel olan bir rotada çölü geçmeye çalışacak. Sürücüler kızgın kumların arasından Riyad bölgesine kadar sürüşlerini gerçekleştirecek. 8 Ocak Cumartesi günü Riyad'a ulaşan pilotlar, verecekleri 1 günlük molanın ardından Riyad bölgesinden çıkarak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentine ulaşmaya çalışacak. Ralli tutkunlarının heyecanla beklediği 2022 Dakar Rallisi 14 Ocak Cuma günü Cidde'de son bulacak. Geçen yıl Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, kamyonda ise Kamaz pilotu Rus Andrey Karginov zirvede yer almıştı.

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