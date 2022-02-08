Sultanları Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, 2-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti. Mücadele 139 dakika sürdü.

Türk Hava Yolları, Sultanları Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

Konuk ekipte Van Ryk Kiera Renee 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Opet'te ise Fedorotseva'nın 25, Melissa Vargas'ın 15 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Fenerbahçe Opet: 2 - Türk Hava Yolları: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut



Fenerbahçe Opet: Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu, Cansu Çetin, Buse Ünal, Cristina)



Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Polen Ünver, Ada Germen, Orthmann, Janset Erkul)



Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 22-25, 9-15

Süre: 139 dakika (29, 27, 33, 30, 20)