Aslı Orbay Hollanda’da şampiyon oldu!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen William Bonac Classic Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Aslı Orbay 2 siklette şampiyon oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Aslı Orbay, Amsterdam'daki William Bonac Classic Dünya Şampiyonası'nda 2 siklette Türkiye'yi temsil ederek şampiyonluk elde etti.

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