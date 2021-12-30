30 Aralık 2021, Perşembe
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Aslı Orbay Hollanda'da şampiyon oldu!
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen William Bonac Classic Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Aslı Orbay 2 siklette şampiyon oldu.
Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Aslı Orbay, Amsterdam'daki William Bonac Classic Dünya Şampiyonası'nda 2 siklette Türkiye'yi temsil ederek şampiyonluk elde etti.
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