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VakıfBank'ta Zehra Güneş'ten şampiyonluk paylaşımı!

Zehra Güneş’ten şampiyonluk paylaşımı!
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, 4. kez şampiyon oldu. VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, şampiyonluk paylaşımında bulundu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank Voleybol Takımı, 4. kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Final müsabakası sonrası büyük coşku yaşayan VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başarılı orta oyuncusu madalyasıyla verdiği pozunu yayınlayarak, "Tek yaptığımız ne olursa olsun kazanmak, kazanmak, kazanmak" yorumunu ekledi.

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