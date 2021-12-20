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Rafael Nadal corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

Nadal Covid-19’a yakalandı
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı. 35 yaşındaki raketin 17 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılmama riski bulunuyor.

Dünya tenisinin en önemli isimlerinden Rafael Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COVID-19'a yakalandığını duyurdu.

Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'ndan dönerken yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını duyuran İspanyol sporcu, biraz kötü zaman geçirdiğini söylerken, yavaş yavaş düzeleceğini umduğunu belirtti. Nadal, şu anda evde izolasyona girdiğinin aldını çizdi.

AVUSTRALYA AÇIK TEHLİKEDE

Yaklaşık 5 aylık bir sakatlığının ardından ilk olarak geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi'de korta çıkan dünya 6 numarası Nadal, İngiliz rakibi Andy Murray'e 6-3 ve 7-5 iki setle yenilmişti.

17 Ocak'ta başlayacak olan 2022'nin ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'a hazırlanan Nadal'ın bu turnuvaya katılma ihtimali de riske girdi.

Bu konu hakkında da konuşan 34 yaşındaki sporcu, takviminde bazı değişiklikler yapmasının gerekebileceğini ve hastalığın seyrine göre seçeneklerini değerlendireceğini söylerken, gelecek turnuvalar hakkındaki kararını daha sonra bildireceğini duyurdu.

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