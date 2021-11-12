12 Kasım 2021, Cuma

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Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Almanya'yı geçerek bronz madalya kazandı!

Türkiye Almanya’yı geçerek bronz madalya kazandı!
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da gerçekleşen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye, Almanya'yı 7-2 yendi. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 7-2 yendi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan da 7-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.

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