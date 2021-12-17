Minas 0-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU-ÖZET) | VakıfBank yarı finalde! Fenerbahçe Opet'le eşleşti
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ile Minas karşı karşıya geldi. Müsabakayı VakıfBank 3-0 kazanırken yarı finale yükseldi. VakıfBank'ın yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe Opet oldu.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nda VakıfBank, Brezilya'dan Minas takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Haak ve Gabri ile etkili olan VakıfBank, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti, 25-18 kazandı.
VakıfBank, ikinci sette de üstün oyununu devam ettirdi ve teknik molasına 12-6 önde girdiği seti, 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.
Teknik molasını 12-8 önde geçtiği seti 25-18 alan VakıfBank, başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak B Grubunu lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.
VakıfBank, yarı finalde yarın saat 18.30'da A Grubu'nun ikincisi Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Diğer yarı final mücadelesi saat 15.00'te A Grubunun lideri İtalya'dan Imoco Volley ile B Grubunun ikincisi Brezilya'dan Minas takımları arasında oynanacak.
Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı,1 9 Aralık Pazar günü yapılacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Vladimir Oleynik (Rus)
Minas: Neriman Özsoy, Gattaz, Macris, Moreir, Menezes, Cuttino (Moreira, Nicol, Nascimento, Heldes Priscila, Ramos Priscila, Vicente)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabri, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz)
Setler: 18-25, 17-25, 18-25
Süre: 65 dakika (21, 23, 21)
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