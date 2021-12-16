16 Aralık 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Fenerbahçe Opet Dentil Praia'yı devirdi!

Fenerbahçe Opet Dentil Praia’yı devirdi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2021

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Opet, Dentil Praia'yı 3-1 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Opet, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında blok-defans üstünlüğünü rakibine kaptıran Fenerbahçe, serviste de aradığını bulamayınca teknik molaya 12-8 geride idi. Pasör Naz Aydemir Akyol'un oyuna dahil olmasıyla etkinliğini arttıran sarı-lacivertliler, sete tutunmayı başarsa da serisinin sürdüremedi ve ilk seti 25-22'lik skorla kaybetti.

İkinci sette rakibine Fedorovtseva ve Lazereva ile karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Brezilya ekibinin hatalarını iyi değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazandı ve skora denge geldi: 1-1.

Üçüncü sette hücumda etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe Opet, servisten de istediği katkıyı alınca Dentil karşılık veremedi ve set 25-18'lik skorla Fenerbahçe'nin oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Fenerbahçe savunma ve hücum dengesini bozmadı. Mücadelenin son diliminde hata yapmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanmayı başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
VakıfBank galibiyetle başladı! VakıfBank galibiyetle başladı!
F.Bahçe Opet Imoco Volley’e diş geçiremedi! F.Bahçe Opet Imoco Volley'e diş geçiremedi!
Formula 1’de şampiyon Max Verstappen oldu! Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör