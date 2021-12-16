Fenerbahçe Opet Dentil Praia’yı devirdi!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Opet, Dentil Praia'yı 3-1 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Opet, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın başında blok-defans üstünlüğünü rakibine kaptıran Fenerbahçe, serviste de aradığını bulamayınca teknik molaya 12-8 geride idi. Pasör Naz Aydemir Akyol'un oyuna dahil olmasıyla etkinliğini arttıran sarı-lacivertliler, sete tutunmayı başarsa da serisinin sürdüremedi ve ilk seti 25-22'lik skorla kaybetti.

İkinci sette rakibine Fedorovtseva ve Lazereva ile karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Brezilya ekibinin hatalarını iyi değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazandı ve skora denge geldi: 1-1.



Üçüncü sette hücumda etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe Opet, servisten de istediği katkıyı alınca Dentil karşılık veremedi ve set 25-18'lik skorla Fenerbahçe'nin oldu.



Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Fenerbahçe savunma ve hücum dengesini bozmadı. Mücadelenin son diliminde hata yapmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanmayı başardı.

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