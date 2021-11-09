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Milli tenisçi Cem İlkel kariyer rekorunu kırdı!

Milli tenisçi Cem İlkel kariyer rekorunu kırdı!
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Dünya sıralamasında 145'inci basamağa çıkarak kariyer rekorunu kıran Cem İlkel, yılbaşından bu yana 74 basamak yükselme başarısı gösterdi. | Son dakika spor haberleri

İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger'da ikincilik elde etmesinin ardından dünya sıralamasında 145'inci basamağa yükselen milli tenisçi Cem İlkel, kariyer rekoru kırdı.

Cem, Bergamo Challenger'da 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune'a 2 saat 11 dakikalık final mücadelesi sonunda 7-5, 7-6 setlerle yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçla 13 sıra yükselen Cem, dünya sıralamasında 145'inci basamağa ilerleyerek kariyer rekorunu kırdı.

Milli tenisçi, yılbaşından bu yana dünya sıralamasında 74 basamak yükselme başarısı gösterdi.

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