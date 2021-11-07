08 Kasım 2021, Pazartesi

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43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı!

43. İstanbul Maratonu’nu kadınlarda kazanan belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

43. İstanbul Maratonu'nu kadınlar kategorisinde Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı. Kenyalı atlet Sheila Jerotich, 2:24.09'luk derecesiyle İstanbul Maratonu'nun kadınlardaki kazananı oldu. | Son dakika spor haberleri

43. İstanbul Maratonu'nu kadınlar kategorisinde Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı. Kenyalı atlet Jerotich, 2:24.09'luk derece yaptı.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

Toplamda 40 bin kişinin koştuğu organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenlendi. Bu iki kategorideki koşu, geçen sene corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Ödüller
43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

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