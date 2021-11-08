Son dakika spor haberi: F1 Meksika Grand Prix'sini Red Bull-Honda pilotu Verstappen kazandı!
Son dakika spor haberleri... F1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'si büyük bir heyecana sahne oldu. Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlenen organizasyonun galibi Red Bull-Honda pilotu Verstappen oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.
Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
4. Sergio Perez (Meksika): 165
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150
Takımlar
1. Mercedes 478,5
2. Red Bull: 477,5
3. Ferrari: 268,5
4. McLaren: 255
5. Alpine: 106
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