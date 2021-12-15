Fenerbahçe Opet Imoco Volley'e diş geçiremedi!
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Opet, A Grubundaki ikinci maçında yarın saat 18.30'da Brezilya'dan Dentil Praia ile karşı karşıya gelecek.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 mağlup oldu.
Maça iyi başlayamayan Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'den Egonu'yu durdurmakta zorlandı ve 11-6 gerideyken maçın ilk molasını aldı. Sarı-lacivertli ekip karşısında üstün oyununu sürdüren İtalya temsilcisi, seti 25-12 önde tamamladı.
Imoco Volley'in kullandığı servislerde manşet problemi yaşayan Fenerbahçe Opet, teknik molasına 12-8 İtalya temsilcisinin önde girdiği ikinci sette 15-15'te eşitliği sağladı. Maçtaki ilk sayıdan sonra ilk kez ikinci sette 18-17 öne geçmeyi başaran sarı-lacivertli ekip, manşet sorunu yaşamaya devam etti ve set 25-23 Imoco Volley'in üstünlüğüyle bitti.
Imoco Volley'den Egonu'yu durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Opet, oyunu tutmaya çalışsa da Plummer'in etkili oyunuyla sonuca giden Imoco Volley seti 25-23 karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
Fenerbahçe Opet, A Grubundaki ikinci maçında yarın saat 18.30'da Brezilya'dan Dentil Praia ile karşı karşıya gelecek.
Yarın ayrıca VakıfBank, B Grubundaki ilk maçında saat 15.00'te Altay ile mücadele edecek.
Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi günü yarı finalde karşılaşacak.
Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.
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