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43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı!

43. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde kazanan belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından da altın kategoride gösterilen İstanbul Maratonu 43. kez koşuldu. Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. 43. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde kazanan isim, Ugandalı atlet Victor Kiplangat oldu. Ugandalı atlet Victor Kiplangat, yarışı 2:10.18 derecesiyle kazandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından da altın kategoride gösterilen İstanbul Maratonu 43. kez koşuldu. Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. 43. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde kazanan isim, Ugandalı atlet Victor Kiplangat oldu. Ugandalı atlet Victor Kiplangat oldu. Ugandalı atlet Victor Kiplangat, yarışı 2:10.18 derecesiyle kazandı.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

Toplamda 40 bin kişinin koşacağı organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Bu iki kategorideki koşu, geçen corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Ödüller
43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

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