07 Kasım 2021, Pazar

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F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın!

F1’de pole pozisyonu Valtteri Bottas’ın!
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Meksika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Bottas, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 15.875 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Bottas, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 15.875 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 0.145 saniye arkasında ikinciliği, pisti liderden 0.350 saniye yavaş turlayan Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.

71 turluk yarış, bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

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