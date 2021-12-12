12 Aralık 2021, Pazar

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Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu!

Formula 1’de şampiyon Max Verstappen oldu!
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Tüm dünyanın sonucu merakla beklediği heyecan dolu Formula 1'de zafere ulaşan isim Max Verstappen oldu. Sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta şampiyonluğa ulaşan pilot Max Verstappen oldu.

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