Eyüp Gözgeç Türkiye Boks Federasyonu'nda yeniden başkanlığa seçildi

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı nedeniyle dün yapılamayan ve mahkemelik olan Türkiye Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu, bugün Spor Tahkim Kurulu'nun 2021/149 nolu kararı ile yapıldı. 161 delegenin katıldığı genel kurulda 155 oy geçerli, 6 oy geçersiz çıktı. Bu sonuçla tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Eyüp Gözgeç tekrar başkan seçildi.

Genel kurul sonrasında delegelere yaptığı konuşmada teşekkür eden Başkan Eyüp Gözgeç, "Çok değerli arkadaşlarım gerçekten dün yapamadığımız ama bugün de icra ettiğimiz genel kurulumuza Gençlik ve Spor Bakanlığımız tam kadro katıldı. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eyüp Gözgeç, "Hocalarımız, antrenörlerimiz, hepsinin katılımlarıyla tertemiz saygın bir kongre gerçekleştirmiş olduk" diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Hepimiz kardeşiz, hep birlikte olacağız, boks sporuna elimizden geldiğince gücümüzün yettiği kadar dürüstçe hizmet etmeye çalışacağız. Sizlerin de bizlerin de amacı bu. Buradan herkese şu mesajı veriyorum; 'Gelin birlikte olalım, gelin kardeş olalım.' Son olarak şunları söylemek istiyorum, sporda birlik olur, beraberlik olur, yarış olur, geçmişte yaşananların hepsini unuttuk, herkesi kardeş gibi kucaklayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum."

SELÇUK AYDIN: TEK SUÇLU SPOR TAHKİM KURULU'DUR

Genel kurulun yapılması ile ilgili yazılı açıklamada bulunan ve genel kurula mahkeme kararı aldıran başkan adaylarından Selçuk Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan genel kurul kanuna aykırı. Mahkemelerin kararını tanımayan bir anlayışa söyleyecek sözü yine kanun verecektir. Salonda 161 delege olduğunu söylüyorlar. Çektirdiğimiz görüntülerde 100 kişi yok. Bu kaçar göçer kongreye izin verenler Türk sporuna ihanet etmişlerdir. Spor Tahkim Kurulu'nun tartışılır hale gelmesinin tek suçlusu yine Spor Tahkim Kurulu'dur. Biz sonuna kadar haklı davamızı kanunlar çerçevesinde sürdüreceğiz."

Öte yandan dün mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde 9 Kasım saat 14.30'da duruşmalı olarak dava görülecek.

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