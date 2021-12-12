12 Aralık 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

F1 video oyununda Abu Dhabi GP simüle edildi

F1 video oyununda Abu Dhabi GP simüle edildi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Formula 1’in resmi video oyunu, Abu Dhabi Grand Prix’sini kimin kazanacağını tahmin etti.

Formula 1'de sezonun 22. ve son yarışına yaklaşılırken, haftaya eşit puanda giren Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir mücadele var.

FORMULA 1 SON YARIŞ (ABU DHABI GRAND PRİX) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu noktada resmi Formula 1 video oyununda Marina Pisti'nde yapılacak olan Abu Dhabi Grand Prix'si simüle edildi. Bu simülasyona göre Red Bull Honda pilotu Verstappen pole pozisyonunu ve bundan sonra da yarış galibiyetini alarak Formula 1'de 2021 şampiyonu olacak.

Abu Dhabi Grand Prix'sinde Max Verstappen pole pozisyonunda başlayacakken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton 2. sıradan kalkacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Golf Turnuvası’nda şampiyon Max Kramer! Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer!
F1’de Nikita Mazepin’e Covid-19 şoku! F1'de Nikita Mazepin'e Covid-19 şoku!
F1’de şampiyon belli oluyor! Hamilton mı? Verstappen mi? F1'de şampiyon belli oluyor! Hamilton mı? Verstappen mi?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör