F1 video oyununda Abu Dhabi GP simüle edildi

Formula 1’in resmi video oyunu, Abu Dhabi Grand Prix’sini kimin kazanacağını tahmin etti.

Formula 1'de sezonun 22. ve son yarışına yaklaşılırken, haftaya eşit puanda giren Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir mücadele var.

FORMULA 1 SON YARIŞ (ABU DHABI GRAND PRİX) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Bu noktada resmi Formula 1 video oyununda Marina Pisti'nde yapılacak olan Abu Dhabi Grand Prix'si simüle edildi. Bu simülasyona göre Red Bull Honda pilotu Verstappen pole pozisyonunu ve bundan sonra da yarış galibiyetini alarak Formula 1'de 2021 şampiyonu olacak.

Abu Dhabi Grand Prix'sinde Max Verstappen pole pozisyonunda başlayacakken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton 2. sıradan kalkacak.

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