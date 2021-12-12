12 Aralık 2021, Pazar
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Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kempinsky Hotel The Dome Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele etti.
Üç gün süren turnuvada sporcular, 54 çukurda birinci olabilmek için yarıştı.
Turnuvanın gross kategorisinde Alman Max Kramer, birinci oldu. İkinciliği Sırp Mihailo Dimitrijevic elde ederken, üçüncü ise Türk sporcu Bülent Altıntaş oldu.
Takımlar kategorisinde profesyonel golfçü Max Kramer'in bulunduğu amatör golfçüler Alexander Schwarz, Franz Schwarz ve Rosemarie Riederer'den oluşan Almanya takımı birinciliği elde etti.
Bu kategoride Gencer Özcan, Taylan Dönmez, Ercan Badem ve Monty Knees'den oluşan Türkiye takımı ikinci, Jurgen Maurer, Dinu Pescariu, Florin Segarceanu ve Adolf Baclea'dan oluşan Avusturya takımı ise üçüncü oldu.
Öte yandan deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Rus Silvia Naishuller, erkeklerde İngiliz Steven White, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Rus Natalia Zarudnaya, erkeklerde Taylan Dönmez kazandı.
Turnuvaya dereceye girenleri ödülleri Akkanat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.
Dereceye girenlere ayrıca Kempinsky otelde 1 haftalık konaklama ile Pegasus Havayolları tarafından uçak bileti hediye edildi.
Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer!
Golf Mad tarafından gerçekleşen 22. Golf Mad Golf Turnuvası'nda Alman sporcu Max Kramer şampiyon oldu. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kempinsky Hotel The Dome Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele etti.
Golf Mad tarafından düzenlenen profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı 22. Golf Mad Golf Turnuvası'nı Alman sporcu Max Kramer birinci tamamladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kempinsky Hotel The Dome Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele etti.
Üç gün süren turnuvada sporcular, 54 çukurda birinci olabilmek için yarıştı.
Turnuvanın gross kategorisinde Alman Max Kramer, birinci oldu. İkinciliği Sırp Mihailo Dimitrijevic elde ederken, üçüncü ise Türk sporcu Bülent Altıntaş oldu.
Takımlar kategorisinde profesyonel golfçü Max Kramer'in bulunduğu amatör golfçüler Alexander Schwarz, Franz Schwarz ve Rosemarie Riederer'den oluşan Almanya takımı birinciliği elde etti.
Bu kategoride Gencer Özcan, Taylan Dönmez, Ercan Badem ve Monty Knees'den oluşan Türkiye takımı ikinci, Jurgen Maurer, Dinu Pescariu, Florin Segarceanu ve Adolf Baclea'dan oluşan Avusturya takımı ise üçüncü oldu.
Öte yandan deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Rus Silvia Naishuller, erkeklerde İngiliz Steven White, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Rus Natalia Zarudnaya, erkeklerde Taylan Dönmez kazandı.
Turnuvaya dereceye girenleri ödülleri Akkanat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.
Dereceye girenlere ayrıca Kempinsky otelde 1 haftalık konaklama ile Pegasus Havayolları tarafından uçak bileti hediye edildi.
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