Herkesin gözü bu yarışta! Formula 1 Abu Dabi | CANLI

Tüm dünyanın sonucu merakla beklediği heyecan dolu Formula 1 başladı. Sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşiyor. Şampiyon olacak pilotun belli olacağı yarış öncesi son duruma bakıldığında, lider Verstappen ile Hamilton arasında yalnızca 8 puanlık fark bulunuyordu. Formula 1 Abu Dabi GPX'inde yaşanan son dakika gelişmelerini CANLI olarak takip edebilirsiniz...

YARIŞTAN ÖNEMLİ ANLAR...

Max Verstappen geç frenle Lewis Hamilton'un önüne geçti. Ancak Hamilton pist dışından önde kaldı!

CANLI FORMULA 1

* Formula 1'de sezonun son yarışı TSİ 16:00'da formasyon turuyla başladı.

* Lewis Hamilton startta Max Verstappen'i geride bırakarak yarışın liderliğini aldı. Yarış inanılmaz heyecanlı start aldı.

LAP 1: Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı.

LAP 3: Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın dışarı taşmasına isyan etti. FIA herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. FIA, Verstappen'in Hamilton'ı pistin dışına zorladığı için Hamilton'ın Verstappen'e yer vermesine gerek olmadığını açıkladı.

LAP 6: Geride kalan 5. tur sonunda Hamilton liderliğini sürdürüyor. 1,8 saniye ile Hamilton önde gidiyor.

LAP 12: Hamilton 4 saniye farkla Verstappen'in önünde devam ediyor.

LAP 14: Max Verstappen arka lastiklerinin kötü olduğunu söylemesinin ardından pite girdi.

LAP 16: Yapılan pitlerin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 6 saniye önünde piste döndü. Yarışın geçici liderliği Sergio Perez'de...



LAP 18: Max Verstappen, Carlos Sainz'ın arkasında kritik saniyeler kaybediyor. Lewis Hamilton ise 1.27.780 ile yarışın en hızlı turunu atıp farkı 7 saniyenin üzerine çıkardı.

LAP 21: Red Bull takım radyosundan Perez'e, "Hamilton'ı mümkün olduğunca arkanda tut!" emri gitti ve Perez, Hamilton'a 2 düzlük boyunca savunma yapmayı başardı. Perez'in savunması sonrası Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 8 saniyeden 2.5 saniyeye indi.

LAP 22: Sergio Perez, Lewis Hamilton'a 6 saniyeden fazla zaman kaybettirdi.



Max Verstappen: Checo Perez efsane!



Red Bull Takım Radyosu: Kesinlikle! O bir hayvan



LAP 23: Lewis Hamilton, Max Verstappen arasındaki fark 2.5 saniye civarında. Hamilton, her tur farkı artırıyor.

LAP 24: Lewis Hamilton, 1 turda farkı 0.3 saniye civarında artırdı. Verstappen ile aradaki fark 2.8 saniyeye çıktı.

LAP 29: Mercedes, Sergio Perez'i ve Red Bull'u hakem Michael Masi'ye şikayet etti. Michael Masi, 'Tehlikeli değil sert sürüş' cevabını verdi.



LAP 30: Kimi Raikkonen, yarış dışı kaldı ve efsane sürücünün Formula 1 kariyeri sona erdi.

LAP 30: Lewis Hamilton, Max Verstappen ile farkı 3.7 saniyeye çıkardı.

LAP 32: Lewis Hamilton, Max Verstappen ile aradaki farkı neredeyse 5 saniyeye çıkardı.

LAP 36: Sanal Güvenlik aracı çıktı! Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 6.7 saniye.



LAP 37: Red Bull, Max Verstappen'i pite aldı ve sert hamurla piste geri döndü! Lewis Hamilton ise yola devam ediyor.

LAP 38: Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 18.4 saniyeye indi! Red Bull için son bir şans doğdu.

LAP 40: Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Bono: "Tur başına 0.8 saniye alması lazım."



Lewis Hamilton: "Yarış sonunda sorun yaşar mıyız?"



Max Verstappen, en hızlı turla farkı 16.2 saniyeye indirdi.

LAP 40: Max Verstappen, 18 tur kala farkı 15.6 saniyeye indirdi.



Radyo Lewis Hamilton: "Yarış boyunca bu tempoyu koruyamam!"

LAP 42: Max Verstappen, sadece ilk sektörde 0.2 saniye fark indirdi. Hamilton ile aradaki mesafe 14.7 saniye...

LAP 44: Lewis Hamilton'ın sert hamurları 29. turda, Max Verstappen'in 6. turda. Bitime 14 tur kaldı. Fark 13.9 saniyeye indi.

LAP 45: Lewis Hamilton, puan için savaşan tur farkı için Alonso, Ocon, Ricciardo, Leclerc grubuna yaklaştı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 13.9 saniye

LAP 48: Bitime 10 tur kala Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 13.3 saniye. Lewis Hamilton, Ocon'a tur bindirdi ve trafikten önünde sadece Alonso kaldı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 12.1 saniye.

LAP 49: Lewis Hamilton önde, Max Verstappen arkada. Max Verstappen, dörtlü kalabalık gruba tur bindirmeye yaklaştı. Fark 11 saniye...

LAP 50: Lando Norris'in lastik patlatması sonrası Lewis Hamilton'a yarış mühendisi Bono'dan uyarı gitti: "Kerb'lere dikkat et!"

LAP 51: Bono'dan Hamilton'a: "Problemli kerb'ler 15 ve 16. virajda."

LAP 53: Nicholas Latifi bariyerlerde ve güvenlik aracı çıktı.

LAP 54: Max Verstappen pite girdi ve yumuşak lastik taktı. Lewis Hamilton, pite gelemediği için radyoyla küfürlü bir mesaj gönderdi. Lewis ile Max arasında güvenlik aracı öncesi fark 12 saniyeydi.

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