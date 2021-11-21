21 Kasım 2021, Pazar

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Ortadan kaybolan Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'nin görüntüleri ortaya çıktı

Peng Shuai’nin görüntüleri yayınlandı
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Çin Eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden tenisçi Peng Shuai, o günden sonra ortadan kaybolmuştu. 35 yaşındaki kadın tenisçinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çin devlet televizyonu, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinsel tacizine uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından sonra kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntülerini yayımladı.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde Peng, bir kortun yanında ayakta el sallayarak ve çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüldü.

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasında bulunmuştu.

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