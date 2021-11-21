Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na İspanyollarda büyük övgü! "Rea'yı tahttan indirdi"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Razgatlıoğlu'nun bu başarısı İspanyol basınında geniş yer buldu. Manşetlerde, "Toprak Rea'yı tahttan indirdi." ifadelerine yer verdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun bu başarısı, İspanyol basınında geniş yer buldu. Razgatlıoğlu'na övgüler yağdıran İspanyollar, milli sporcumuzun 6 yıllık Jonathan Rea egemenliğine son vermesini manşetlere taşıdı.

Marca gazetesi, "Razgatlıoğlu şampiyon" başlığı altında internet sitesinden verdiği haberde, "Türk sporcu, Endonezya'da Rea'yı tahttan indirdi. Superbike'da Jonathan Rea dönemi sona erdi. Kuzey İrlandalı sporcu üst üste 7. şampiyonluğa ulaşamadı. Yeni şampiyon Toprak Razgatlıoğlu." ifadelerini kullandı.

"Razgatlıoğlu, 25 yaşı ile bu şampiyonluğu elde eden en genç 3. sporcu ve ilk Türk oldu." diye yazan Marca, "Razgatlıoğlu Moto GP'ye katılmayı reddetti ama şimdilik. 2022'de Superbike'ta tacını koruyacak ama Yamaha onu zaten 2023 için Moto GP'de istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"REA'DAN TACI KAPTI"

El Mundo Deportivo gazetesi de "Razgatlıoğlu, Superbike'ta dünya şampiyonluğunu ilk kez elde etti." başlığını kullandı.



Gazete, "Türk motosikletçi, şampiyonanın son yarışı olan Endonezya'daki ilk yarışı ikinci bitirdikten sonra, son 6 sezonun galibi Jonathan Rea'dan tacı kaptı." ifadelerini öne çıkardı.

Motociclismo dergisi de "Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışı olan Endonezya'daki Mandalika pistinde düzenlenen ilk yarışta 2021 Superbike dünya şampiyonluğunu ilan etti. Razgatlıoğlu bu şampiyonluğu kazanan ilk Türk olurken, Yamaha da 12 yıl sonra 2. şampiyonluğunu elde etti." diye yazdı.

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