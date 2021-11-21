Ogier WRC'deki 8. şampiyonluğunu kazandı
Fransız pilot Sebastien Ogier, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti. 16 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 39 dakika 8.6 saniyede bitiren Ogier, sezonun 5, kariyerinin 54. ralli zaferine ulaştı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fransız pilot Sebastien Ogier, 2021 sezonunu şampiyon tamamladı.
Sezonun 12. ve son ayağı, İtalya'nın Monza kentinde düzenlendi. 16 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 39 dakika 8.6 saniyede bitiren Ogier, sezonun 5, kariyerinin 54. ralli zaferine ulaştı.
Böylece pilotlar klasmanını 230 puanla zirvede bitiren 37 yaşındaki Ogier, üst üste 2'nci, kariyerinde 8. kez WRC şampiyonu oldu.
Elfyn Evans, takım arkadaşı Ogier'in 7.3 saniye gerisinde bitiş çizgisinde geldiği yarışı ve 207 puan topladığı şampiyonayı 2. sırada bitirdi.
Hyundai Shell Mobis takımından Dani Sordo, liderin 21.3 saniye arkasında 3. sırayı aldı.
Rallide 4'üncülüğü elde eden bir diğer Hyundai Shell Mobis pilotu Thierry Neuville ise şampiyonayı, 176 puanla 3. sırada tamamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...