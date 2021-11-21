21 Kasım 2021, Pazar

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Ogier WRC'deki 8. şampiyonluğunu kazandı

Ogier’den üst üste 2. şampiyonluk!
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Fransız pilot Sebastien Ogier, Dünya Ralli Şampiyonası'nda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti. 16 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 39 dakika 8.6 saniyede bitiren Ogier, sezonun 5, kariyerinin 54. ralli zaferine ulaştı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fransız pilot Sebastien Ogier, 2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

Sezonun 12. ve son ayağı, İtalya'nın Monza kentinde düzenlendi. 16 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 39 dakika 8.6 saniyede bitiren Ogier, sezonun 5, kariyerinin 54. ralli zaferine ulaştı.

Böylece pilotlar klasmanını 230 puanla zirvede bitiren 37 yaşındaki Ogier, üst üste 2'nci, kariyerinde 8. kez WRC şampiyonu oldu.

Elfyn Evans, takım arkadaşı Ogier'in 7.3 saniye gerisinde bitiş çizgisinde geldiği yarışı ve 207 puan topladığı şampiyonayı 2. sırada bitirdi.

Hyundai Shell Mobis takımından Dani Sordo, liderin 21.3 saniye arkasında 3. sırayı aldı.

Rallide 4'üncülüğü elde eden bir diğer Hyundai Shell Mobis pilotu Thierry Neuville ise şampiyonayı, 176 puanla 3. sırada tamamladı.


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