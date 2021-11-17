17 Kasım 2021, Çarşamba

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Garbine Muguruza ile Anett Kontaveit finale yükseldi!

Muguruza ile Kontaveit finale yükseldi!
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Kadın Tenisçiler Birliği'nin (WTA) düzenlediği WTA Finalleri'nde yedinci gün sona erdi. İspanyol Garbine Muguruza ile Estonyalı Anett Kontaveit adını finale yazdıran raketler oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin yedinci gününde İspanyol Garbine Muguruza ile Estonyalı Anett Kontaveit adını finale yazdırdı.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan yarı final maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Maria Sakkari ile 8 numaralı seribaşı Anett Kontaveit karşılaştı. Estonyalı sporcu, toplam 2 saat 2 dakika süren maçta rakibini 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Diğer yarı final mücadelesinde ise iki İspanyol tenisçi, 7 numaralı seribaşı Paula Badosa ile 6 numaralı seribaşı Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.

Muguruza, vatandaşını 6-3'lük setlerle yenerek 1993 yılından bu yana turnuvada final bileti alan ilk İspanyol oldu.

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