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Milli yüzücümüz Emre Sakçı dünya rekoru kırdı!

Emre Sakçı dünya rekoru kırdı!
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

Milli yüzücü Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesi ile dünya rekoru kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.

Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.

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