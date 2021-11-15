15 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
AFC Kadınlar Asya Kupası'nda İran ile Ürdün arasında oynanan müsabaka sonrası Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia etti. JFA, İranlı oyuncunun cinsiyetini doğrulanmasını talep ederek FIFA'ya şikayette bulundu. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, sosyal medya hesabından şikayet mektubunu paylaşarak, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
25 Eylül'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermiş ancak İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
İran Kadın Milli Takımı’nda erkek oyuncu iddiası!
Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek, FIFA’ya şikayette bulundu. 25 Eylül'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermiş ancak İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek, FIFA'ya şikayette bulundu.
AFC Kadınlar Asya Kupası'nda İran ile Ürdün arasında oynanan müsabaka sonrası Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia etti. JFA, İranlı oyuncunun cinsiyetini doğrulanmasını talep ederek FIFA'ya şikayette bulundu. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, sosyal medya hesabından şikayet mektubunu paylaşarak, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
25 Eylül'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermiş ancak İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...