08 Ekim 2021, Cuma

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Bolu Belediyespor - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 0-3 (Bolu Belediyespor - Fenerbahçe Opet maç özeti)

F.Bahçe Opet set vermeden kazandı!
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan başladı. Ligi ilk haftasında Bolu Belediyespor ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı lacivertliler 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe Opet, 25-16'lık skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler, seti 25-18'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son setinde de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-19'luk skorla kazanarak setlerde durumu 3-0'a getirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

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