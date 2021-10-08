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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Dünya Güreş Şampiyonası'nda Burhan Akbudak gümüş madalya kazandı!

Burhan Akbudak’tan gümüş madalya!
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Burhan Akbudak, finalde Azeri rakibi Rafig Huseynov'a 2-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Burhan Akbudak, finalde Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-1 kazanan Azerbaycanlı güreşçi altın madalya elde ederken, Burhan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Burhan'ın elini de havaya kaldıran tecrübeli güreşçi Huseynov, şampiyonluk sevinci Azerbaycan ve Türk bayrağıyla birlikte yaşadı.

26 yaşındaki Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yenmişti.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Oslo'da finalde mücadele eden ilk ay-yıldızlı güreşçi olan Burhan, Türkiye'ye organizasyondaki dördüncü madalyasını kazandırdı. 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya elde etmişti.

CENGİZ ARSLAN DÜNYA BEŞİNCİSİ

Milli sporcu Cengiz Arslan, grekoromen stil 72 kiloda dünya beşincisi oldu.

Cengiz ile Polonyalı Gevorg Sahakyan arasındaki bronz madalya müsabakası 1-1 bitti. Polonyalı güreşçi son puanı aldığı için bronz madalyanın sahibi olurken, Cengiz sıkletinde beşinci sırada yer aldı.

Oslo'da ilk üç maçında rakiplerine sayı vermeyen Cengiz Arslan, yarı finalde Rus Sergei Kutuzov'a yenilmişti.

Dünya Güreş Şampiyonası, 10 Ekim Pazar günü sona erecek.

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