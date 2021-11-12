Golbol Kadın Milli Takımı'ndan büyük başarı! Avrupa ikincisi oldu
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da organize edilen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda, Kadın Milli Takımı'mız final maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-4 kaybeden millilerimiz ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı final müsabakasında Rusya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu.
Golbol Türkiye Kadın Milli Takımı ile Golbol Kadın Rusya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik için mücadele verdi. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakada son dakikaya kadar mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı Rusya'ya 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci olarak bitirdi. Salonu dolduran seyirciler mücadeleden dolayı iki takımın oyuncularını ayakta alkışladı.
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