12 Kasım 2021, Cuma

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Formula 1'de Lewis Hamilton 5 sıra ceza aldı!

Hamilton 5 sıra ceza aldı!
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Formula 1, güç ünitesinde yaptığı değişiklik nedeniyle Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlayacağını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 5 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Hamilton, geçen ay yapılan Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirmişti.

Sezonun bitimine 4 yarış kala Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen'in 19 puan gerisinde bulunuyor.

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