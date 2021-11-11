11 Kasım 2021, Perşembe

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Türkiye 1-4 Ukrayna | Golbol Avrupa Şampiyonası

Milliler Ukrayna’ya kaybetti!
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da gerçekleşen Golbol Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'ya 4-1 yenildi. Ukrayna, yarın finalde Litvanya ile Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Türkiye ise üçüncülük maçına çıkacak.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'ya 4-1 yenildi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, yarı final maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Ukrayna, karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Ukrayna, yarın finalde Litvanya ile Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Türkiye ise üçüncülük maçına çıkacak.

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