Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan VakıfBank ve Fenerbahçe'ye tebrik!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank'ı ve turnuvayı 3. olarak bitiren Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank şampiyon olurken Fenerbahçe Opet turnuvayı 3. olarak tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise iki kulüp için tebrik mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada Dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada Dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷 🏐— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 20, 2021
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