01 Ocak 2022, Cumartesi

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Anastasia Pavlyuchenkova'nın corona virüsüne yakalandı!

Rus tenisçi corona virüsüne yakalandı!
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Avustralya Açık öncesi Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Fransa Açık finalisti Rus Anastastia Pavlyuchenkova Avustralya Açık öncesinde corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi.

Pavlyuchenkova Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı kötü haberlerim var. Salı günü Avustralya'ya geldim ve Covid-19 testim pozitif çıktı" ifadelerine yer verdi.

"Aşılarım tamdı ve Dubai'de sezon başlangıcına hazırlanıyordum. Şu anda tamamen tecritte, özel bir otelde ve doktorların gözetiminde tüm protokolleri takip ediyorum" diyen dünya 11 numarası Pavlyuchenkova, "Her şey herkes için güvenli olduğunda sahaya geri döneceğini" de sözlerine ekledi.

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