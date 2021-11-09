Milli atıcı Özgür Varlık Polonya’da altın madalya kazandı!

Milli atıcı Özgür Varlık, Polonya'daki ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli atıcı Özgür Varlık'ın başarısı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada ise, "Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda 25 metre rapid tabanca karışık takım müsabakasında Hindistanlı sporcu Manu Bhaker'le birlikte yarışan milli sporcumuz Özgür Varlık, altın madalyanın sahibi oldu." denildi.

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