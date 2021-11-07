Cem İlkel İtalya’da finale yükseldi!

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen İlkel yarı finalde elemelerden gelen Macar raket Fabian Marozsan ile karşılaştı. 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda Marozsan'ı ilk servislerinden yüzde 83 ile puan çıkararak 7-6, 5-7, 6-4 ile geçen Cem adını finale yazdırdı.

Milli tenisçimizin finaldeki rakibi 1 numaralı seri başı Alex Molcan'ı eleyerek finale yükselen 18 yaşındaki 3 numaralı seri başı Danimarkalı raket Holger Rune olacak. Klasmanın 158. basamağındaki temsilcimiz Cem İlkel'in dünya 118 numarası Holger Rune ile final karşılaşması TSİ 18.30'da başlayacak.

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