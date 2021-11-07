Cem İlkel İtalya’da finale yükseldi!
İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında Macar rakibi Fabian Marozsan'ı 7-6, 5-7, 6-4 yenen Cem İlkel adını finale yazdırdı. Temsilcimiz final mücadelesinde 3 numaralı seri başı Holger Rune ile karşılaşacak.
Sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen İlkel yarı finalde elemelerden gelen Macar raket Fabian Marozsan ile karşılaştı. 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda Marozsan'ı ilk servislerinden yüzde 83 ile puan çıkararak 7-6, 5-7, 6-4 ile geçen Cem adını finale yazdırdı.
Milli tenisçimizin finaldeki rakibi 1 numaralı seri başı Alex Molcan'ı eleyerek finale yükselen 18 yaşındaki 3 numaralı seri başı Danimarkalı raket Holger Rune olacak. Klasmanın 158. basamağındaki temsilcimiz Cem İlkel'in dünya 118 numarası Holger Rune ile final karşılaşması TSİ 18.30'da başlayacak.
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