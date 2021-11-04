Eda Erdem: Avrupa'dan teklifler aldım!
A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız isimlerinden biri olan kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu. Eda Erdem, kariyeri ve geleceği hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından Eda Erdem açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"FENERBAHÇE'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"
Türk voleybolu ve Fenerbahçe'nin efsanesi konumunda yer alan kaptan geleceğiyle ilgili; 'Bu sene 3 yıllık kontratım başladı. Öncelikle bu 3 senede kulübüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum. Ancak hala içimde voleybol oynama isteği, aşkı devam ediyor. O beni bırakana kadar voleybola devam.' dedi.
"İTALYA VE İSPANYA'DAN TEKLİF ALDIM"
Uzun yıllardır Fenerbahçe'den oynayan ve başka takımlardan teklif aldığını açıklayan tecrübeli isim; 'Avrupa'dan teklif aldım evet. İtalya'dan, İspanya'dan aldım ama gitmeyi hiç düşünmedim. Bulunduğum yerden çok memnundum. Gitmemi gerektirecek bir şey olmadı. Burada belki biraz profesyonel düşünmüyorum katılırsınız katılmazsınız ama burası benim için çok farklı. Burası benim için bir aile. Ben kendimi burada bir bütün hissediyorum. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Gidip başka bir yerde kariyerime gitme düşüncesi olmadı. Ben böyle olmasını tercih ettim.' ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...