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İşte voleybolda haftanın programı!

İşte voleybolda haftanın programı!
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak. Liglerdeki maç programı belli oldu. İşte karşılaşmaların programı... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)

16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

14.00 Mert Grup Sigorta-VakıfBank (Başkent)

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

17.00 Kuzeyboru-Yeşilyurt (Aksaray)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

16.00 Yeni Kızıltepespor-Sorgun Belediyespor (Mardin Kızıltepe)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor (Cengiz Göllü)

7 Kasım Pazar:

14.00 Bingöl Solhanspor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi (Merkez Karşıyaka)

15.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

15.00 Altekma-Allpower Akü Cizre Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

17.30 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (Başkent)

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