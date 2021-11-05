İşte voleybolda haftanın programı!
Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak. Liglerdeki maç programı belli oldu. İşte karşılaşmaların programı... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
14.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)
16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
14.00 Mert Grup Sigorta-VakıfBank (Başkent)
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
17.00 Kuzeyboru-Yeşilyurt (Aksaray)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
16.00 Yeni Kızıltepespor-Sorgun Belediyespor (Mardin Kızıltepe)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor (Cengiz Göllü)
7 Kasım Pazar:
14.00 Bingöl Solhanspor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi (Merkez Karşıyaka)
15.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
15.00 Altekma-Allpower Akü Cizre Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17.30 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (Başkent)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...