83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda zafer Ahmet Çelik'in!
Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda yapılan yarışlar nefesleri kesti. Yarışı Sanem Kahraman’ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Burgas” isimli safkan kazandı. | Son dakika spor haberleri
83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu dün Ankara'da yapıldı. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. İlk kez 1939'da koşulan tarihi koşu yine nefesleri kesti. 83 yıldır aralıksız düzenlenen yarışlarda bu sene 13 at yarıştı. Birinciye 1 milyon 32 bin lira para ödül verilen yarışı, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan ilk sırada bitirdi. Çelik ve Burgas 2.29.23'lük dereceyle birincilik ipini göğüslediler.
İKİ ÖNEMLİ YARIŞI KAZANDI
Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Long Runner 2.29.58'lik derecesiyle ikinci ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Real Runner 2.29.66'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Çelik, haziran ayında 95.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nda da birinciliği elde etmişti. Başarılı jokey, bu yarışı da Burgas isimli safkan ile kazanmış ve üst üste 7. Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması zor bir başarı elde etmişti. Çelik, böylece bu sene hem Gazi Koşusu hem de Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazandı.
HALİS KARATAS İKİNCİLİKLE YETİNDİ
ANKARA 75. Yıl Hipodromu'nda dün yapılan 83. Cumhurbaşkanlığı ve 41. Cumhuriyet Koşularında Halis Karataş 2. oldu. ilk olarak Cumhurbaşkanlığı'nda yarışan Karataş, Long Runner ile ikinci oldu. Ardından Gülhatmi ile piste çıkan başarılı jokey Cumhuriyet'te de ikincilikle yetindi.
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