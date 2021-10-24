Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testi sonuçları açıklandı!
WBC ağır sıklet kemer mücadelesinde Tyson Fury, Deontay Wilder'ı yenerek kemerini korumuştu. Fury'nin rakibini nakavt ettiği maçın ardından Gönüllü Anti-Doping Ajansı, doping testlerinin sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...
Las Vegas'ta milyonlarca izleyicinin merakla beklediği maçta karşı karşıya gelen Tyson Fury ve Deontay Wilder kıyasıya bir mücadele ortaya koymuş ve kazanan nakavtla Tyson Fury olmuştu.
İki boksör kurallar gereği doping testlerine girmişti. Tyson Fury ve Deontay Wilder, üçüncü ve son ağır sıklet maçından sonra son kez doping testlerinden geçtiler. Fury, Wilder'ı bu ayın başlarında Las Vegas'ta 12. raunta sonunda nakavt ederek şampiyonluk kemerini korumayı başarmıştı.
VADA'DAN DOPİNG AÇIKLAMASI
Gönüllü Anti-Doping Ajansı (VADA), her iki dövüşçünün de son numunelerinin sonuçları hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Doping testlerini tekrar başarıyla tamamladıkları için Tyson Fury ve Deontay Wilder'ı tebrik ederiz." denildi.
"WİLDER'IN BANA KARŞI NEFRETİ VAR"
Fury, Wilder'in menajeri Finkel'e şunları söylemişti: "Beni dinle, hayatım boyunca hiç hile yapmadım. Her zaman adil bir şekilde oynadım. Wilder'in bana karşı bir nefreti var. Bunun nedenini anlayamıyorum."
"YANINA MORAL VERMEK İÇİN GİTTİM"
"Wilder beni hiç sevmiyor. Çünkü onu 3 kere yendim. Ben centilmen bir sporcuyum. Ona moral vermek için yanına gittim ama o bana hakaret etti. Bu onun sorunu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...