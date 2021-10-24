Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testi sonuçları açıklandı!

"YANINA MORAL VERMEK İÇİN GİTTİM"

"Wilder beni hiç sevmiyor. Çünkü onu 3 kere yendim. Ben centilmen bir sporcuyum. Ona moral vermek için yanına gittim ama o bana hakaret etti. Bu onun sorunu.

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