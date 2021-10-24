24 Ekim 2021, Pazar

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Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu!

ABD’de pole Verstappen’in!
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu belli oldu. Sıralama turlarındaki 1 dakika 32.910 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi olan Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışa ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı ABD Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 32.910 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.209 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.224 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.

56 turluk yarış bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

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