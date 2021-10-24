24 Ekim 2021, Pazar

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Gökhan Saki, 6 yıl sonra Kickbox'a geri döndü ve maçı kazandı

Gökhan Saki galibiyetle döndü!
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Gökhan Saki Glory Collision 3'te, 40 yaşındaki İngiliz James McSweeney'i 2. rauntta nakavt ederek 6 yıl sonra döndüğü ringlere galibiyetle merhaba dedi.

Gökhan Saki geri döndü. 38 yaşındaki Schiedam savaşçısı Glory Collision 3'te 40 yaşındaki İngiliz James McSweeney'e karşı kazandı ve bunu şık bir şekilde yaptı!

Saki, rakibini ikinci kez yere sererek maçı 2. rauntta bitirdi. Saki oyun planında sürekli olarak McSweeney'nin bacaklarını aradı ve bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Saki, McSweeney'nin uyluğuna sol alçak tekme attığında, dövüş sona erdi.

SAKİ GALİBİYETİ HOCASIYLA KUTLADI

Gökhan Saki Antrenör Mike Passenier'in kollarına atladı ve galibiyeti yardımcı yorumcu Badr Hari ile kutladı. Hari, "Harika bir iş çıkardı" dedi. "Bu tekmeler güçlüydü. Uzun zamandır dövüşmedi, değil mi?" Hari, Saki'nin kickboks'taki yokluğundan bahsetti. Saki, "10 gündür kampa odaklanıyorum, 10 hafta olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi.
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