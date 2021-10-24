Gökhan Saki, 6 yıl sonra Kickbox'a geri döndü ve maçı kazandı

Gökhan Saki geri döndü. 38 yaşındaki Schiedam savaşçısı Glory Collision 3'te 40 yaşındaki İngiliz James McSweeney'e karşı kazandı ve bunu şık bir şekilde yaptı!

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