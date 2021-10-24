24 Ekim 2021, Pazar

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçını VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

F.Bahçe-Alanyaspor maçını VAR hakemi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bülent Korkmaz ile büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibiyle oynayacağı mücadelede VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Halil Umut Meler yönetecek, Meler'in yardımcıları Ekrem Kan ve İlker Takpak olacak. Maçın dördüncü hakemi Emre Kargın, AVAR hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

Cüneyt Çakır, Cuma akşamı Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde oynanacak Al Ahli - Al Jazira maçını yönetmişti.

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