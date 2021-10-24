24 Ekim 2021, Pazar

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21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası başladı!

21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası başladı!
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İstanbul'da düzenlenen 21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı. Elemelerde 9 sporcu yer alacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, TED Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvada elemelerde 9 Türk sporcu yer alıyor.

Elemelerde Melis Sezer, Ayşegül Mert, Ece Gencer, Selina Atay, Elif Albayrak, Eda Arlı, Aslı Oktay, Defne Ursan ve Elif Tuana Günay mücadele ediyor.

21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, 30 Ekim'de sona erecek.

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