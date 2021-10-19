19 Ekim 2021, Salı

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Tokat Belediye Plevne 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe deplasmanda kazandı!
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Tokat Belediye Plevne karşı karşıya geldi. Mücadele sarı lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk etti.

Mücadele, sarı-lacivertli ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Mustafa Cervatoğlu)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Metin Toy, İzzet Ünver, Emre Batur, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Hidalgo, Burak Mert)

Setler: 20-25, 22-25, 22-25

Süre: 87 dakika (27, 31, 29)

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