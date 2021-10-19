19 Ekim 2021, Salı

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Galatasaray HDI Sigorta: 3 Yeni Kızıltepe Spor: 1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

G.Saray evinde kazandı!
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Yeni Kızıltepespor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel


Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen


Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Cansın Hacıbekiroğlu, Hakkı Çapkınoğlu)


Yeni Kızıltepespor: Alfanso, Onur Kurt, Filip, Bajic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Gürkan Yazgan, Ayhan Tunç, Ertan Debreli, Gürkan Uz)


Setler: 18-25, 25-13, 30-28, 25-18


Süre: 117 dakika (28, 24, 41, 24)

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