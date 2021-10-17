17 Ekim 2021, Pazar

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Türkiye Polonya maç sonucu: 59-39 (Türkiye - Polonya maç özeti)

Milliler Polonya’yı mağlup etti!
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Türkiye, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası ilk maçını kazandı. Milliler, Polonya'yı 59-39 mağlup etti.

İşitme Engelliler Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde gerçekleşen Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı. İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'yı 59-39 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-8 önde geçen milli takım, soyunma odasına 25-22 üstün gitti. Maçın üçüncü çeyreğini 43-31 önde tamamlayan milliler, salondan 59-39 galip ayrıldı. Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasında yarın TSİ 15.00'te Yunanistan ile karşılaşacak.

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